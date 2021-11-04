Более 198 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19

00:26, 04 ноября 2021, ПАИ

198 219 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Первый компонент прививки сделали 211 877 жителей региона, ревакцинировано 13 534 человека.

Всего использовано 81,2 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 58 887 человек, 50 486 пациентов выздоровело, 924 человека умерло.