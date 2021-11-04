Более 198 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
198 219 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Первый компонент прививки сделали 211 877 жителей региона, ревакцинировано 13 534 человека.
Всего использовано 81,2 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.
По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 58 887 человек, 50 486 пациентов выздоровело, 924 человека умерло.
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