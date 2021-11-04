Александр Котов: Решение задач сегодняшнего дня невозможно без народного единения

09:49, 04 ноября 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Днём народного единства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«В истории нашей страны немало примеров гражданской консолидации во имя отстаивания государственного суверенитета и национальных интересов России. Сплочённость народа всегда была залогом свободы и независимости Отечества и главной движущей силой развития страны», – говорится в поздравлении.

Александр Котов отметил, что решение задач сегодняшнего дня также невозможно без народного единения – справиться с пандемией коронавируса, повысить уровень жизни людей, добиться экономического роста, сохранить культурную идентичность можно только сообща. «От нашего единства в стремлении жить в сильной процветающей державе и готовности трудиться ради этой цели зависит будущее России», – заявил он и пожелал жителям региона мира и согласия, здоровья и благополучия.