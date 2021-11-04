Игорь Сопов рассказал об интересных вопросах этнографического диктанта

12:41, 04 ноября 2021, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов написал Большой этнографический диктант.

Он рассказал корреспонденту Псковского агентства информации, что много времени работал на Кавказе, и многие вопросы, связанные с культурой и традициями этих народов, ему понятны. «Без любой подсказки я могу сказать, что делают люди на Кавказе в качестве приветствия: конечно же встают. Интересный вопрос про Сахалин: какое блюдо там появилось, смесь корейской и русской культуры — это так называемая булочка пянсе. Об этом я тоже знал, потому что там путешествовал», - поделился Игорь Сопов.

Напомним, накануне Дня народного единства жители Псковской области присоединились к Большому этнографическому диктанту. В этом году из-за пандемии он проходит онлайн на сайте miretno.ru и длится 5 дней – с 3 по 7 ноября. За 45 минут участники должны ответить на 30 вопросов по культуре народов, населяющих Россию. Для жителей разных регионов организаторы подготовили «локальные» вопросы. Например, несколько вопросов из регионального блока диктанта для жителей Псковской области посвящено народу сето.

Корреспондент ПАИ увидел вопросы про Псковскую область и вместе с участниками этнографического диктанта поднялся на 13-метровую высоту.