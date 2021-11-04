Александр Козловский: В наших руках приумножение славы и мощи России

10:36, 04 ноября 2021, ПАИ

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жителей региона с Днём народного единства. Поздравление он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Александр Козловский заметил, что этот праздник отмечается в России с 2005 года. Он напоминает о том как в 1612 году россияне объединились против врага, уже вошедшего в Кремль. «Казалось, спасения нет и исход уже предрешен. Но народная воля и мужество сумели переломить ход событий, выгнать захватчиков с родной земли и одержать победу», - констатировал депутат.

По его мнению, День народного единства является отражением исторически незыблемых ценностей российского народа — сплоченности и патриотизма независимо от происхождения, вероисповедания и положения в обществе, а чувство единения придаёт энергии и настойчивости в решении самых сложных общенациональных задач.

«Беречь бесценное наследие предков, оставаться верными единой идее своего народа, искренне любить и гордиться своей страной, трудиться во благо общего мира и процветания. В наших руках приумножение славы и мощи России, сохранение величайших культурных, духовных и природных богатств», - заявил Александр Козловский.

Он пожелал жителям Псковской области крепкого здоровья, счастья, благополучия и стабильности.