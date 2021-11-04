Названы самые провальные Telegram-каналы Псковской области по итогам октября
Telegram-каналы «Лев Шлосберг» и «КПРФ Псковской области» стали самыми провальными ТГ-каналами Псковской области по итогам октября. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовал Telegram-канал «Псковские новости».
Авторы исследования отмечают, что именно канал Льва Шлосберга возглавил антирейтинг псковского сегмента ТГ-каналов – за два месяца он потерял 300 подписчиков. «Немалое влияние на это оказала невнятная позиция псковского «яблочника» по поводу «Умного голосования», что только подогрело внутрипартийный раскол», – заметили авторы исследования.
Ещё один политический канал – «КПРФ Псковской области» – выбывает из традиционного рейтинга псковских ТГ-каналов. «Ещё в сентябре коммунисты упали ниже отсечки 200 подписчиков. Так что октябрьской революции не случилось, Псковский обком КПРФ ушёл в спячку до следующих выборов», – отметили авторы исследования.
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