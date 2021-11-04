Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область заняла четвёртое место в рейтинге регионов России по «индексу любви»

Псковская область заняла четвёртое место в осеннем рейтинге регионов России по «индексу любви». Об этом сообщает РИА Новости.

Как свидетельствует исследование Brand Analytics, лидерами народного исследования эмоционального состояния жителей российских регионов осенью 2021 года стали Крым, Ямало-Ненецкий автономный округ и Костромская область. В конце списка оказались сдержанные жители Якутии и Магадана.

В основу «индекса любви» легли сообщения пользователей социальных сетей. Самая «любвеобильная» соцсеть — Instagram, самая «злословная» — Twitter. Индекс рассчитывался Brand Analytics как отношение количества сообщений о любви к количеству сообщений о ненависти в соцсетях, блогах и на других площадках, опубликованных в период с 6 по 17 октября 2021 года. Специалисты детально изучили 817 тысяч сообщений, написанных от первого лица в настоящем времени, и подсчитали, что 82,42 % из них были о любви и только 18,56 % — о ненависти.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

04 ноября 2021

Псковская область заняла четвёртое место в рейтинге регионов России по «индексу любви»
04 ноября 2021

4 ноября в Псковской области потеплеет до +11 градусов
04 ноября 2021

Чтецы Псковской области записали поздравление с Днём народного единства
04 ноября 2021

Александр Козловский: В наших руках приумножение славы и мощи России
04 ноября 2021

Telegram-канал «Псковские новости» лидирует по индексу цитируемости по итогам октября
04 ноября 2021

Александр Котов: Решение задач сегодняшнего дня невозможно без народного единения
04 ноября 2021

Опубликованы результаты исследования сегмента ТГ-каналов Псковской области
04 ноября 2021

Видео: Тиранники и мамонты – как проходит этнографический диктант в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...