Псковская область заняла четвёртое место в рейтинге регионов России по «индексу любви»

11:46, 04 ноября 2021, ПАИ

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Псковская область заняла четвёртое место в осеннем рейтинге регионов России по «индексу любви». Об этом сообщает РИА Новости.

Как свидетельствует исследование Brand Analytics, лидерами народного исследования эмоционального состояния жителей российских регионов осенью 2021 года стали Крым, Ямало-Ненецкий автономный округ и Костромская область. В конце списка оказались сдержанные жители Якутии и Магадана.

В основу «индекса любви» легли сообщения пользователей социальных сетей. Самая «любвеобильная» соцсеть — Instagram, самая «злословная» — Twitter. Индекс рассчитывался Brand Analytics как отношение количества сообщений о любви к количеству сообщений о ненависти в соцсетях, блогах и на других площадках, опубликованных в период с 6 по 17 октября 2021 года. Специалисты детально изучили 817 тысяч сообщений, написанных от первого лица в настоящем времени, и подсчитали, что 82,42 % из них были о любви и только 18,56 % — о ненависти.