Более 40 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
За прошедшие сутки в России выявили 40 217 случаев коронавируса, в 8,8% не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 195 летальных исходов, полностью выздоровели 31 928 человек, сообщает федеральный оперштаб.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8 673 860 случаев коронавируса, 243 255 летальных исходов, вылечились 7 477 366 человек.
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