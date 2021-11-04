Более 40 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

13:41, 04 ноября 2021, ПАИ

За прошедшие сутки в России выявили 40 217 случаев коронавируса, в 8,8% не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 195 летальных исходов, полностью выздоровели 31 928 человек, сообщает федеральный оперштаб.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8 673 860 случаев коронавируса, 243 255 летальных исходов, вылечились 7 477 366 человек.