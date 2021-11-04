4 ноября в Псковской области потеплеет до +11 градусов

11:29, 04 ноября 2021, ПАИ

4 ноября в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Днём будет без существенных осадков, ночью ожидается дождь. Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура днём составит от +6 до +11 градусов, ночью — от +3 до +8.

В Пскове столбики термометров днём поднимутся до +8...+10 градусов, ночью опустятся до +4...+6. В Великих Луках температура днём не превысит +9...+11, ночью похолодает до +5...+7.