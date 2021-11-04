Двое белорусов обокрали дачный дом в Невельском районе

13:59, 04 ноября 2021, ПАИ

В Невельском районе полиция раскрыла кражу из дачного дома, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевшим оказался 30-летний мужчина, который является владельцем дачного дома в деревне Косенково. В конце октября неизвестные пробрались в постройку и похитили часть его имущества. В помещение похитители проникли через окно - рама была взломана. Они украли бытовую технику - электрический чайник, пылесос, микроволновую печь, бензопилу, монитор, а также предметы интерьера - часы, настольную лампу, несколько ковров, одеяла, подушки и гармонь.

В результате оперативно-розыскных мероприятий с применением служебно-розыскной собаки полицейским удалось установить подозреваемых. Ими оказались два гражданина Белоруссии, которые проживают в этой же деревне — 33-летний и 35-летний мужчины. В ходе обыска похищенное имущество было изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.