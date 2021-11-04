Псковская область улучшила позиции в рейтинге регионов по уровню развития некоммерческого сектора

14:22, 04 ноября 2021, ПАИ

Псковская область заняла 26-е место в рейтинге регионов по уровню развития некоммерческого сектора. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Результаты были озвучены на Всероссийском форуме «Сообщество». Для подготовки рейтинга использовались данные Минюста, Минэкономразвития, Росстата, Агентства социальной информации и «СПАРК-Интерфакс». В том числе учитывались экономическая значимость сектора НКО для региона, устойчивость и активность НКО, уровень поддержки со стороны региональных властей, уровень развития региональных ресурсных центров.

По сравнению с прошлым годом Псковская область на 36 позиций улучшила показатели (тогда регион занимал 62-е место). По словам Михаила Ведерникова, это командное достижение общественников, Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области, центра молодёжи и общественных инициатив и проектного офиса «Команда 2018». Он также поблагодарил Общественную палату РФ за высокую оценку работы региона.