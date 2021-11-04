В Псковской области количество выздоровевших от COVID-19 держится выше числа заболевших

13:00, 04 ноября 2021, ПАИ

Количество выздоровевших от коронавируса в Псковской области продолжает держаться выше числа заболевших. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За прошедшие сутки в области подтвердились 287 случаев COVID-19, вылечились 308 человек, 7 умерли. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 59174 случаев коронавируса, выздоровели 50 794 человека, 924 скончались.

На данный момент проведено 613 721 исследований, в том числе 2 587 — за прошедшие сутки.

Глава региона пожелал всем, кто столкнулся с COVID-19, справиться с новой инфекцией.