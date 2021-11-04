Сенатор Елена Бибикова поздравила псковичей с Днём народного единства

13:18, 04 ноября 2021, ПАИ

Сенатор РФ Елена Бибикова поздравила жителей Псковской области с Днём народного единства, сообщили Псковскому агентству информации в аппарате члена Совета Федерации.

Елена Бибикова отметила, что «этот общенациональный праздник объединяет историю и современность, народы и поколения во имя единства, свободы и процветания нашей страны, нашего общего дома».

«Перед любыми трудностями и испытаниями российский народ всегда вставал плечом к плечу и блестящими победами и трудовыми свершениями доказывал всему миру сплоченность и единство духа», - сказала сенатор. Она также подчеркнула, что и сегодня в единении сил, способностей и талантов, в созидательном труде и верности традиционным духовным и нравственным ценностям - благополучие и развитие Псковской области и всей страны, настоящее и будущее детей и внуков.

Елена Бибикова обратила внимание, что ответственность за молодое поколение, забота о пожилых, взаимовыручка и поддержка, верность дружбе, стремление к правде и справедливости всегда были в основе общенародного единства.

В этот праздничный день сенатор пожелала жителям Псковской области мира и добра, успехов во всех делах и начинаниях, здоровья, счастья и благополучия.