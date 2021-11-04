Названы симптомы коронавируса у кошек и собак

17:39, 04 ноября 2021, ПАИ

Ветеринар назвал симптомы коронавируса у кошек и собак. Как сообщает РИА Новости, о болезни могут свидетельствовать кашель, выделения из носа, сонливость и тяжёлое дыхание.

Однако, по словам ветеринара медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье», это не всегда повод для беспокойства. Он уточнил, что домашние животные болеют коронавирусом редко, это может произойти при тесном и длительном контакте с больным человеком. «Если вы сами болеете коронавирусом и заметили у собаки или кошки такие симптомы, не исключено, что они тоже могли заразиться», — пояснил специалист.

Точный диагноз смогут поставить только в ветклинике. Для этого у питомца возьмут мазок из носа. Указанные симптомы могут быть признаками других респираторных инфекций, например микоплазмоза.

Эксперт добавил, что чаще всего домашние питомцы переносят коронавирусную инфекцию легко, порой бессимптомно. Тяжёлые формы заболевания случаются крайне редко.

Также специалист заявил, что существует «кошачий» коронавирус, не имеющий отношения к COVID-19. Он есть почти у всех кошек и не представляет опасности, лишь в редких случаях может стать причиной развития инфекционного перитонита и энтерита. Для людей и собак этот вирус не опасен — им могут заразиться исключительно представители семейства кошачьих.

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