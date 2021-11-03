Как узбекский барбер-стилист полюбил порховскую баню

15:49, 04 ноября 2021, ПАИ

Абсолютный чемпион России 2020 года по парикмахерскому искусству в номинации «Барбер-стилист», обладатель третьего места в Чемпионате мира - 2020 по парикмахерскому искусству, владелец порховского салона красоты Мухаммад Шодмон стал очередным героем проекта «Многонациональный край Пришелонья», который создал и ведёт учащийся Псковского колледжа искусств, тоже порхович Даниил Григорьев.

Даниил расспросил Мухаммада, как тому живётся в «солнечном Скобаристане», что его греет холодными порховскими вечерами и каким он научился порховским словам.

В Порхове всё спокойно

- Я приехал в Россию в 2007 году вслед за моими родителями. Мои родители – медики, они к тому времени уже давно жили и работали в Санкт-Петербурге. И когда мне исполнилось 16 лет, я тоже решил переехать в Россию. А уже в России захотел осваивать парикмахерское искусство.

- А в Порхове вы как оказались?

- В 2014 году я познакомился в Санкт-Петербурге со своей будущей супругой, которая оказалась порховичкой. Мы решили начать новую жизнь в её родном городе.

- Чем вам так понравился Порхов?

- В Порхове мне нравятся люди: они открытые, доброжелательные. А ещё мне нравится, что тут всё спокойно, нет суеты, вокруг лес и чистый воздух.

- Вам было трудно адаптироваться?

- Мне было легко.

- Как вы считаете, в Порхове толерантные люди?

- Да, я ни разу не сталкивался тут с проявлением национализма. В Порхове, как я уже и говорил, все люди доброжелательные и толерантные.

- А работу вы тут себе быстро нашли?

- Я устроился в салон «Эффект» парикмахером и проработал там больше трёх лет. За это время у меня накопился большой багаж знаний, я стал мастером. И мы с женой решили открыть свой салон. Виктория тоже парикмахер, у нас с ней теперь семейный подряд.

- Вы скучаете по Родине?

- Конечно. У меня остались родственники в Узбекистане, раз в три года я езжу к ним в гости. Последний раз был в 2019 году. Надеюсь в следующем году в очередной раз их навестить.

- Вам помогает ваша национальность в жизни?

- Очень помогает. В России много людей из Узбекистана, они здесь живут и работают. Всегда можно к ним обратиться за помощью и они всегда готовы помочь. Если мне надо сделать что-то такое, чего я не умею, я обращаюсь за помощью.

- Вы не хотели переехать в город побольше?

- Нам и здесь очень комфортно жить.

Красота по-узбекски

- Красота по-узбекски отличается от русской красоты?

- Да, в России красота и уход за собой – очень важные вещи. В Узбекистане, конечно, тоже, но там на внешний вид не обращают так много внимания. Там другая красота. Да и культура там отличается.

- Вы научили порховичек каким-нибудь секретам узбекских красавиц?

- Я живу в России уже 15 лет и мало что помню из узбекской красоты. Но учу порховичей блюдам узбекской национальной кухни. Дома мы часто готовим плов и узбекские супы. Я научил жену, она теперь может и без меня национальные узбекские блюда приготовить.

Чуешь?

- Вы считаете себя порховичом?

- Да, с того момента как у меня родился ребёнок, я, так скажем, пустил корни в Порхове. У меня есть дочь София, ей сейчас 7 лет, пошла в первый класс.

- Кем она мечтает стать?

- Пока что неизвестно. Но как-то говорила, что тоже будет парикмахером.

- А кто она по национальности?

- Конечно, русская, если родилась в России!

- Какие-нибудь порховские словечки знаете?

- Слово «чуешь». Я его часто использую. Люди обычно удивляются, когда я это слово говорю.

- Узбекский язык помните?

- Да, я полностью владею узбекским языком.

- А с русской женой вы на каком языке общаетесь?

- Я её учу узбекскому языку. Она знает много узбекских слов. Но пока что свободно мы не можем разговаривать на узбекском. Но очень хотим.

С лёгким паром!

- Хватает ли вам солнца в нашем «солнечном Скобаристане»?

- Не хватает, но я уже привык. Конечно, хотелось бы чтобы было потеплее и больше солнца.

- Вы уже хорошо знакомы с русскими традициями. Какая традиция вас больше всего удивила, какая больше всего понравилась?

- Я уже так долго живу в России, что меня уже ничего не удивляет. Больше всего мне нравится традиция – по субботам мы с друзьями ходим в баню! Очень люблю ходить в русскую баню!

- А какие узбекские традиции вы соблюдаете?

- Наверное, уже никаких. Живём, как русские!

Даниил Григорьев, учащийся Псковского колледжа искусств, специально для проекта «Многонациональный край Пришелонья»