Как узбекский барбер-стилист полюбил порховскую баню
Абсолютный чемпион России 2020 года по парикмахерскому искусству в номинации «Барбер-стилист», обладатель третьего места в Чемпионате мира - 2020 по парикмахерскому искусству, владелец порховского салона красоты Мухаммад Шодмон стал очередным героем проекта «Многонациональный край Пришелонья», который создал и ведёт учащийся Псковского колледжа искусств, тоже порхович Даниил Григорьев.
Даниил расспросил Мухаммада, как тому живётся в «солнечном Скобаристане», что его греет холодными порховскими вечерами и каким он научился порховским словам.
В Порхове всё спокойно
- Я приехал в Россию в 2007 году вслед за моими родителями. Мои родители – медики, они к тому времени уже давно жили и работали в Санкт-Петербурге. И когда мне исполнилось 16 лет, я тоже решил переехать в Россию. А уже в России захотел осваивать парикмахерское искусство.
- А в Порхове вы как оказались?
- В 2014 году я познакомился в Санкт-Петербурге со своей будущей супругой, которая оказалась порховичкой. Мы решили начать новую жизнь в её родном городе.
- Чем вам так понравился Порхов?
- В Порхове мне нравятся люди: они открытые, доброжелательные. А ещё мне нравится, что тут всё спокойно, нет суеты, вокруг лес и чистый воздух.
- Вам было трудно адаптироваться?
- Мне было легко.
- Как вы считаете, в Порхове толерантные люди?
- Да, я ни разу не сталкивался тут с проявлением национализма. В Порхове, как я уже и говорил, все люди доброжелательные и толерантные.
- А работу вы тут себе быстро нашли?
- Я устроился в салон «Эффект» парикмахером и проработал там больше трёх лет. За это время у меня накопился большой багаж знаний, я стал мастером. И мы с женой решили открыть свой салон. Виктория тоже парикмахер, у нас с ней теперь семейный подряд.
- Вы скучаете по Родине?
- Конечно. У меня остались родственники в Узбекистане, раз в три года я езжу к ним в гости. Последний раз был в 2019 году. Надеюсь в следующем году в очередной раз их навестить.
- Вам помогает ваша национальность в жизни?
- Очень помогает. В России много людей из Узбекистана, они здесь живут и работают. Всегда можно к ним обратиться за помощью и они всегда готовы помочь. Если мне надо сделать что-то такое, чего я не умею, я обращаюсь за помощью.
- Вы не хотели переехать в город побольше?
- Нам и здесь очень комфортно жить.
Красота по-узбекски
- Красота по-узбекски отличается от русской красоты?
- Да, в России красота и уход за собой – очень важные вещи. В Узбекистане, конечно, тоже, но там на внешний вид не обращают так много внимания. Там другая красота. Да и культура там отличается.
- Вы научили порховичек каким-нибудь секретам узбекских красавиц?
- Я живу в России уже 15 лет и мало что помню из узбекской красоты. Но учу порховичей блюдам узбекской национальной кухни. Дома мы часто готовим плов и узбекские супы. Я научил жену, она теперь может и без меня национальные узбекские блюда приготовить.
Чуешь?
- Вы считаете себя порховичом?
- Да, с того момента как у меня родился ребёнок, я, так скажем, пустил корни в Порхове. У меня есть дочь София, ей сейчас 7 лет, пошла в первый класс.
- Кем она мечтает стать?
- Пока что неизвестно. Но как-то говорила, что тоже будет парикмахером.
- А кто она по национальности?
- Конечно, русская, если родилась в России!
- Какие-нибудь порховские словечки знаете?
- Слово «чуешь». Я его часто использую. Люди обычно удивляются, когда я это слово говорю.
- Узбекский язык помните?
- Да, я полностью владею узбекским языком.
- А с русской женой вы на каком языке общаетесь?
- Я её учу узбекскому языку. Она знает много узбекских слов. Но пока что свободно мы не можем разговаривать на узбекском. Но очень хотим.
С лёгким паром!
- Хватает ли вам солнца в нашем «солнечном Скобаристане»?
- Не хватает, но я уже привык. Конечно, хотелось бы чтобы было потеплее и больше солнца.
- Вы уже хорошо знакомы с русскими традициями. Какая традиция вас больше всего удивила, какая больше всего понравилась?
- Я уже так долго живу в России, что меня уже ничего не удивляет. Больше всего мне нравится традиция – по субботам мы с друзьями ходим в баню! Очень люблю ходить в русскую баню!
- А какие узбекские традиции вы соблюдаете?
- Наверное, уже никаких. Живём, как русские!
Даниил Григорьев, учащийся Псковского колледжа искусств, специально для проекта «Многонациональный край Пришелонья»
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