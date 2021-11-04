В Островском районе пропал 29-летний житель деревни Заборовье

15:17, 04 ноября 2021, ПАИ

В Островском районе пропал 29-летний Александр Желнов, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина проживал в деревне Заборовье. С 23 июня 2021 года его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

Предположительно был одет в серую куртку и тёмные спортивные штаны. Нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.