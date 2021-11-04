В Островском районе пропал 29-летний житель деревни Заборовье
В Островском районе пропал 29-летний Александр Желнов, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина проживал в деревне Заборовье. С 23 июня 2021 года его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.
Предположительно был одет в серую куртку и тёмные спортивные штаны. Нуждается в медицинской помощи.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
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