Псковичам рекомендуют ревакцинироваться через полгода после первой прививки от COVID-19

15:25, 04 ноября 2021, ПАИ

Если с момента первой прививки от коронавируса прошло более полугода, следует задуматься о ревакцинации. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По его словам, это обеспечит необходимый уровень защиты от тяжелого течения болезни. На данный момент ревакцинацию прошли 13 876 жителей Псковской области, в том числе 342 — за минувшие сутки.

Всего в регионе первым компонентом вакцины привились 213 693 человек (1816 — за сутки), 199 649 (1430 — за сутки). Использовано 81,5% поступившей в область вакцины.