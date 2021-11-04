Псковичам рекомендуют ревакцинироваться через полгода после первой прививки от COVID-19
Если с момента первой прививки от коронавируса прошло более полугода, следует задуматься о ревакцинации. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
По его словам, это обеспечит необходимый уровень защиты от тяжелого течения болезни. На данный момент ревакцинацию прошли 13 876 жителей Псковской области, в том числе 342 — за минувшие сутки.
Всего в регионе первым компонентом вакцины привились 213 693 человек (1816 — за сутки), 199 649 (1430 — за сутки). Использовано 81,5% поступившей в область вакцины.
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