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Общество

В Плюссе началось строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути

В поселке Плюсса на железнодорожных путях, помимо капитального ремонта автомобильного переезда, начались работы по строительству наземного пешеходного перехода. Об этом сообщает районная газета «Плюсский край» со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Использовать пешеходный переезд для проезда автотранспорта нельзя, он для этого не предназначен, подчеркнули в ведомстве и пообещали дополнительно проинформировать об окончании строительства объекта и вводе его в эксплуатацию для пешеходов.

На данный момент на железнодорожном полотне установлены прорезиненные настилы с резинокордовым покрытием и металлические конструкции под будущую звуковую и световую сигнализацию. Светофоры и динамики будут подавать сигналы о приближении поезда за несколько минут. В целях дополнительной безопасности предполагается и установка ограждения.

Напомним, пешеходный переход возводится для обеспечения удобного и безопасного передвижения граждан, проживающих на улице Промышленной, по их многочисленным просьбам, в том числе к представителям партии «Единая Россия», депутату Госдумы Александру Козловскому и спикеру Псковского областного Собрания Александру Котову. К решению этого вопроса также подключился вице-спикер Совета федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

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