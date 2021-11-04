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Глава Пскова: Для борьбы с общей бедой нам нужно объединить все усилия

Глава Пскова Елена Полонская поздравила горожан с Днем народного единства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«Вспоминая события не простого времени нашей страны, мы с уважением чтим подвиг наших предков, показавших в период испытаний мужество, сплоченность, героизм и отстоявших свободу и независимость страны», - говорится в поздравлении.

Елена Полонская отметила, что в истории страны есть немало примеров, свидетельствующих о том, что духовная сила народа заключается в крепком единстве, в основе которого лежит приверженность высоким нравственным идеалам и ценностям, формирующим ядро национальной идентичности и культуры.

«В самые сложные времена для родной земли наш народ объединятся и справлялся с любыми трудностями. И сейчас, когда мы боремся с общей бедой - распространение новой коронавирусной инфекции, нам снова нужно объединить все усилия. Помогать, оберегать и поддерживать друг друга, верить в добро и светлое будущее», - уверена Елена Полонская.

Она пожелала псковичам добра, понимания, гармонии и счастья.

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