«Чёрные кувшинки» Моне, инстадрама и неизвестный Анатоль Франс: что почитать в ноябрьские выходные

18:03, 04 ноября 2021, ПАИ

Долгие ноябрьские выходные не будут хмурыми и серыми, если провести их в компании хороших книг. Тем более что четыре дня позволят погрузиться не только в небольшие повести и сборники рассказов, но даже в пухлые тома, полные захватывающих приключений. По нашей просьбе доктор филологических наук, профессор ПсковГУ Людмила Капитанова составила список интересных книг, которые стоят прочтения.

1. Мишель Бюсси, «Чёрные кувшинки» (издательство «Фантом-Пресс»)

– Это переиздание детектива, о котором сейчас все говорят. Французского писателя Мишеля Бюсси называют одним из главных детективщиков современности в европейском пространстве, а эту книгу считают одной из лучших у него. Но этот роман — не просто психологический детектив. Это книга, невероятная по эстетике, как пишут во всех рецензиях, — наполовину литература, наполовину живопись. Она связана с Клодом Моне и его полотном «Кувшинки». Все события происходят в деревушке Живерни, где жил художник.

2. Майя Гельфанд, «И горы смотрят сверху» (издательство АСТ)

– Я очень долго ждала выхода этой замечательной книги. «И горы смотрят сверху» — рассказ о причудливой встрече женщины, переживающей сложные времена, со сварливой старухой, за которой она присматривает, оставшись без работы. Всё начинается с правильно заваренного чая, с прогулок, и постепенно пожилая героиня открывает своей сиделке новый мир: она рассказывает ей историю своей любви.

3. Кирсти Мэннинг, «Потерянные сокровища» (издательство Inspiria («Эксмо»)

– Эта книга имеет твёрдую историческую основу и связана с печально знаменитым лондонским пожаром 1666 года, во время которого пропал сундук с семейными драгоценностями. Для американского историка Кейт Кирби работа с драгоценностями становится делом всей её жизни. Интересно, что в этой книге есть QR-коды, которые дают возможность послушать аудиоверсию романа и даже познакомиться с историческими материалами о драгоценных камнях, ювелирах и украшениях, о которых идёт речь.

4. Анатоль Франс, «Харчевня королевы Гусиные Лапы»

– К сожалению, Анатоля Франса многие помнят из университетского курса исключительно как автора романа «Остров пингвинов», в меньшей степени зная другие его произведения. Роман «Харчевня королевы Гусиные Лапы» — это детектив, события которого удалены во времени. Главный герой — аббат Жером Куаньяр, библиотекарь, учёный, напоминающий персонажей Умберто Эко. В этом романе Анатоль Франс неожиданно предстаёт перед нами как мастер не только гротеска, но и диалога. Всё повествование «закручено» на игре мысли. Книга небольшая, но захватывающая.

5. Джанелль Браун, «Красивые вещи» (издательство «Рипол Классик»)

– Этот авантюрный роман посвящён истории судьбоносной встречи двух девушек — Нины, дочери талантливой аферистки, профессиональной мошенницы, и Ванессы, молодой наследницы большого состояния, известной как инстаграм-блогер. Это роман о том, что скрывается за фасадом шика, о столкновении двух противоположностей — нищеты и богатства, гениального ума и одиночества. В одном из сетевых источников пишут об этой красивой книге: «Ошеломляющая история с безупречным саспенсом, виртуозным повествованием, непредсказуемым сюжетом, идеально отражающим блестящий мир «Инстаграма».

В число рекомендаций Людмила Капитанова также включила книгу Эллен Фелдман «Париж никогда тебя не оставит».

– Это роман о девушке, которая в годы оккупации работала в парижском книжном магазине. Позволим себе привести отзыв Publishers Weekly: «Горько-сладкий роман о молодой матери, старающейся выжить во время Второй мировой войны. Перемещаясь из крошечного книжного магазинчика в оккупированном нацистами Париже в послевоенное нью-йоркское издательство, история показывает читателю ужас войны и силу человеческого духа».

Интервью подготовлено пресс-службой Псковского государственного университета.