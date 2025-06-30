Реставраторы продолжают оштукатуривание фасадов Стефановской церкви в Пскове

08:01, 30 июня 2025, ПАИ

В Стефановской церкви Мирожского монастыря продолжается реставрация, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Со стороны фасадов ведется оштукатуривание стен колокольни и воссоздание кладки орнамента проездной арки.

Масштабная реставрация проходит впервые. Работы идут во всех помещениях второго этажа: в трапезной и в храме. Также специалисты меняют кровлю.

В колокольне ранее было выполнено укрепление стен и фундаментов. Кроме того, заменены деревянные элементы ограждения звоновой площадки и отреставрирован купол – в нем заменены журавцы, он обшит медью и покрыт сусальным золотом.

Также был освящен и установлен отреставрированный крест. Его основание выполнено из дуба, также обшито медью и покрыто сусальным золотом.

Отмечается, что в Стефановской церкви работы ведутся с 2024 года. На 2025 год запланировано завершение кровельных работ, работа в интерьерах церкви и братского корпуса, устройство и подведение коммуникаций.