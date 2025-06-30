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Общество

Странные закорючки: необычный гриб с тухлым запахом нашли в Усвятском районе

Необычный гриб с тухлым запахом обнаружили в Усвятском районе, пишет газета «Новая жизнь».

Фото: газета «Новая жизнь»

«Не в первый раз летом замечала под кустом чубушника, который у нас зовется жасмином, странные красно-розовые закорючки», – рассказали в районке.

Гриб растет на вытянутой розоватой ножке, которая заканчивается алой конусообразной шляпкой. Растет он как будто из яйца, полый внутри. Кроме того, от гриба исходил неприятный запах.

Находкой оказался краснокнижный Мутинус Равенеля родом из Северной Америки. Из-за специфического запаха его называют также сморчком вонючим. Запах привлекает мух, которые, садясь на него, переносят споры.

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