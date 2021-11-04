В Москве переболевшие COVID-19 или вакцинированные доноры могут получить 10 тысяч рублей

18:25, 04 ноября 2021, ПАИ

Размер одного бонуса за сдачу плазмы крови для лечения коронавирусной инфекции в Москве увеличили вдвое, пишет ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 ноября переболевшие COVID-19 или вакцинированные доноры могут получить компенсацию в размере 10 тыс. рублей.

Политик отметил, что, несмотря на то что большинство людей приходят сдавать плазму крови бескорыстно, чтобы помочь гражданам, оказавшимся в беде, было принято оказывать донорам материальную поддержку и выплачивать бонусы – 5 тыс. рублей. С 1 ноября за одну донацию граждане будут получать 10 тыс. рублей.

Сергей Собянин добавил, что в 2020 году Москва стала первым регионом России, который начал применять донорскую плазму с антителами к коронавирусу для лечения пациентов с тяжёлой формой течения COVID-19. По его словам, такой метод лечения действительно показал эффективность: за 1,5 года лечение донорской плазмой прошли 20 тыс. человек.