«Кинопоиск» анонсировал выпуск в 2023 году анимационного сериала об альтернативном будущем человечества

18:41, 04 ноября 2021, ПАИ

Видеостриминг «Кинопоиск» анонсировал выпуск в 2023 году анимационного сериала об альтернативном будущем и истории XXII века, пишет ТАСС.

Сериал под рабочим названием Artificial Detective будет создаваться в сотрудничестве со студией Vivix, а шоураннерами станут её сооснователи Илья Кузюк и Илья Мозжухин. Над проектом они работают вместе с командой из более чем 50 художников, которые принимали участие в создании альманаха «Любовь. Смерть. Роботы», игровых трейлеров игр League of Legends и Call of Duty, фильмов кинофраншиз Marvel и DC.

По сюжету сериала робот-детектив Эд, изначально созданный для содействия полицейским в расследовании преступлений, «просыпается» в мире, который давно оставлен цивилизацией людей. Он открывает самое крупное дело в своей жизни — дело о пропаже человечества.

Генпродюсер студии Vivix Илья Кузюк рассказал, что история будет подана в жанре драмеди, в которой будет много анимации мирового уровня, оглушительных экшен-сцен и циничного юмора. В ходе развития сюжета будут появляться рассуждения о том, что значит быть человечным в мире, где технологии проникли в самую глубь его устройства. По словам генпродюсера, это будет альтернативная история нашей планеты, в которой вопрос о значении слова «человечность» встанет особенно остро.

Первые эпизоды зрителям представят в 2023 году эксклюзивно на «Кинопоиске».