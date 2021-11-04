«Кинопоиск» анонсировал выпуск в 2023 году анимационного сериала об альтернативном будущем человечества
Видеостриминг «Кинопоиск» анонсировал выпуск в 2023 году анимационного сериала об альтернативном будущем и истории XXII века, пишет ТАСС.
Сериал под рабочим названием Artificial Detective будет создаваться в сотрудничестве со студией Vivix, а шоураннерами станут её сооснователи Илья Кузюк и Илья Мозжухин. Над проектом они работают вместе с командой из более чем 50 художников, которые принимали участие в создании альманаха «Любовь. Смерть. Роботы», игровых трейлеров игр League of Legends и Call of Duty, фильмов кинофраншиз Marvel и DC.
По сюжету сериала робот-детектив Эд, изначально созданный для содействия полицейским в расследовании преступлений, «просыпается» в мире, который давно оставлен цивилизацией людей. Он открывает самое крупное дело в своей жизни — дело о пропаже человечества.
Генпродюсер студии Vivix Илья Кузюк рассказал, что история будет подана в жанре драмеди, в которой будет много анимации мирового уровня, оглушительных экшен-сцен и циничного юмора. В ходе развития сюжета будут появляться рассуждения о том, что значит быть человечным в мире, где технологии проникли в самую глубь его устройства. По словам генпродюсера, это будет альтернативная история нашей планеты, в которой вопрос о значении слова «человечность» встанет особенно остро.
Первые эпизоды зрителям представят в 2023 году эксклюзивно на «Кинопоиске».
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«Кинопоиск» анонсировал выпуск в 2023 году анимационного сериала об альтернативном будущем человечества
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