Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Кинопоиск» анонсировал выпуск в 2023 году анимационного сериала об альтернативном будущем человечества

Видеостриминг «Кинопоиск» анонсировал выпуск в 2023 году анимационного сериала об альтернативном будущем и истории XXII века, пишет ТАСС.

Сериал под рабочим названием Artificial Detective будет создаваться в сотрудничестве со студией Vivix, а шоураннерами станут её сооснователи Илья Кузюк и Илья Мозжухин. Над проектом они работают вместе с командой из более чем 50 художников, которые принимали участие в создании альманаха «Любовь. Смерть. Роботы», игровых трейлеров игр League of Legends и Call of Duty, фильмов кинофраншиз Marvel и DC.

По сюжету сериала робот-детектив Эд, изначально созданный для содействия полицейским в расследовании преступлений, «просыпается» в мире, который давно оставлен цивилизацией людей. Он открывает самое крупное дело в своей жизни — дело о пропаже человечества.

Генпродюсер студии Vivix Илья Кузюк рассказал, что история будет подана в жанре драмеди, в которой будет много анимации мирового уровня, оглушительных экшен-сцен и циничного юмора. В ходе развития сюжета будут появляться рассуждения о том, что значит быть человечным в мире, где технологии проникли в самую глубь его устройства. По словам генпродюсера, это будет альтернативная история нашей планеты, в которой вопрос о значении слова «человечность» встанет особенно остро.

Первые эпизоды зрителям представят в 2023 году эксклюзивно на «Кинопоиске».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

04 ноября 2021

Ученые выяснили, что в женщинах больше всего привлекает противоположный пол
04 ноября 2021

Максим Галкин признан на Украине лицом, угрожающим национальной безопасности государства
04 ноября 2021

«Кинопоиск» анонсировал выпуск в 2023 году анимационного сериала об альтернативном будущем человечества
04 ноября 2021

В Москве переболевшие COVID-19 или вакцинированные доноры могут получить 10 тысяч рублей
04 ноября 2021

«Чёрные кувшинки» Моне, инстадрама и неизвестный Анатоль Франс: что почитать в ноябрьские выходные
04 ноября 2021

Небольшие дожди пройдут в Псковской области 4 ноября

04 ноября 2021

Названы симптомы коронавируса у кошек и собак

04 ноября 2021

Глава Пскова: Для борьбы с общей бедой нам нужно объединить все усилия

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...