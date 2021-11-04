Максим Галкин признан на Украине лицом, угрожающим национальной безопасности государства
Российский артист и телеведущий Максим Галкин признан на Украине лицом, угрожающим национальной безопасности государства, сообщили на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.
Отмечается, что Галкин включен в список 3 ноября по представлению Службы безопасности Украины. На данный момент в черный список внесены 259 человек. В среду в него попали 32 российских актера.
Украинские власти также запретили въезд в страну многим деятелям российской культуры, в их числе Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели. Черный список деятелей культуры Украина впервые опубликовала в августе 2015 года. С тех пор он периодически обновляется.
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Максим Галкин признан на Украине лицом, угрожающим национальной безопасности государства
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