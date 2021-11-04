Максим Галкин признан на Украине лицом, угрожающим национальной безопасности государства

19:00, 04 ноября 2021, ПАИ

Российский артист и телеведущий Максим Галкин признан на Украине лицом, угрожающим национальной безопасности государства, сообщили на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

Отмечается, что Галкин включен в список 3 ноября по представлению Службы безопасности Украины. На данный момент в черный список внесены 259 человек. В среду в него попали 32 российских актера.

Украинские власти также запретили въезд в страну многим деятелям российской культуры, в их числе Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели. Черный список деятелей культуры Украина впервые опубликовала в августе 2015 года. С тех пор он периодически обновляется.