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Общество

Максим Галкин признан на Украине лицом, угрожающим национальной безопасности государства

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Российский артист и телеведущий Максим Галкин признан на Украине лицом, угрожающим национальной безопасности государства, сообщили на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

Отмечается, что Галкин включен в список 3 ноября по представлению Службы безопасности Украины. На данный момент в черный список внесены 259 человек. В среду в него попали 32 российских актера.

Украинские власти также запретили въезд в страну многим деятелям российской культуры, в их числе Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели. Черный список деятелей культуры Украина впервые опубликовала в августе 2015 года. С тех пор он периодически обновляется.

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