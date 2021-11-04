Ученые выяснили, что в женщинах больше всего привлекает противоположный пол
Немецкое издание Freudin опубликовало научную точку зрения о том, что больше всего привлекает мужчин во внешности женщин.
Исследователи утверждают, что мужчинам больше нравится женская фигура «песочные часы». Американские социологические психологи назвали идеальным соотношением у женщин бедер и талии 0,7. Например, если объем талии 70 см, то обхват бедер должен быть 100 см.
Издание отмечает, что длинные руки тоже считаются одной из привлекательных черт. В эксперименте, в котором приняли участие 92 мужчины, большинство назвали самой привлекательной частью тела именно руки.
Также ученые заявили, что мужчин привлекают блестящие, сильные волосы у женщин. Как оказалось, длина и цвет особого значения не имеют. Участники исследования определили густые волосы как признак здоровья.
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