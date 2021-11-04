На ноябрьские праздники россияне предпочитают отправиться домой

19:39, 04 ноября 2021, ПАИ

Сервис поездок и путешествий Tutu.ru выяснил, что россияне на ноябрьские праздники в большинстве своем предпочитают отправиться домой. В опросе приняли участие 1 874 человека.

Большинство опрошенных сказали, что на ноябрьские праздники отправятся домой. Такие планы у 41% респондентов. Еще 14% поедут в гости к друзьям.

18% путешественников намерены отправиться в отпуск по России, а 10% – за рубеж.

При этом 5% респондентов поедут в командировку, несмотря на праздники и нерабочие дни. Еще у 12% опрошенных нашлись другие дела, для которых также нужно отправиться в поездку.

По данным аналитиков Turu.ru, больше всего авиабилетов по России с вылетами в период с 28 октября по 7 ноября забронировано в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Симферополь. В топ-10 направлений вошли Минеральные Воды, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону и Уфа. Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью пользуются страны ближнего зарубежья: Узбекистан, Армения, Киргизия, Азербайджан, Молдавия, Казахстан и Беларусь. Также в топ-10 стран у самостоятельных туристов входят Турция, Кипр и Египет.