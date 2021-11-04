В Латвии работодателям разрешили увольнять невакцинированных сотрудников

20:05, 04 ноября 2021, ПАИ

Сейм Латвии принял поправки к закону о контроле за распространением COVID-19, которые дают работодателю право увольнять сотрудников без сертификатов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, сообщает РИА Новости.

В связи с новым законом работодатель вправе требовать от работника COVID-сертификат. Работник обязан начать вакцинацию не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента получения этого требования. Если он не начнет или не закончит процесс вакцинации до 15 ноября, то у работодателя будет право отстранить его от исполнения обязанностей или уволить.

Однако работодатель может переместить такого работника на удаленную работу до момента получения сертификата. Также в случае отстранения сотрудника, работающего в частном секторе, работодатель может сохранять ему зарплату.

Законопроект вступит в силу после утверждения президентом Латвии.