В Латвии работодателям разрешили увольнять невакцинированных сотрудников
Сейм Латвии принял поправки к закону о контроле за распространением COVID-19, которые дают работодателю право увольнять сотрудников без сертификатов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, сообщает РИА Новости.
В связи с новым законом работодатель вправе требовать от работника COVID-сертификат. Работник обязан начать вакцинацию не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента получения этого требования. Если он не начнет или не закончит процесс вакцинации до 15 ноября, то у работодателя будет право отстранить его от исполнения обязанностей или уволить.
Однако работодатель может переместить такого работника на удаленную работу до момента получения сертификата. Также в случае отстранения сотрудника, работающего в частном секторе, работодатель может сохранять ему зарплату.
Законопроект вступит в силу после утверждения президентом Латвии.
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