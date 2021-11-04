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Общество

У склонных к изжоге людей риск тяжелого течения коронавируса выше

У склонных к изжоге людей риск тяжелого течения коронавируса выше, чем у тех, кто не испытывает таких проблем. Об этом сообщили ученые из НИИ Бергхофера в австралийском штате Квинсленд, исследования которых опубликовано в журнале Human Molecular Genetics.

Отмечается, что гены, провоцирующие развитие кислотного рефлюкса, могут повлиять на состояние пациента при COVID-19. Ученые выяснили, что гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь имеет общие с коронавирусом факторы риска, такие как ожирение, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

В связи с этим специалисты предполагают, что изжога играет прямую роль в повышении риска госпитализации при коронавирусе.

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