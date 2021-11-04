Россиянам напомнили, какой категории граждан полагается бесплатное лекарственное обеспечение
Депутат Госдумы Алексей Куринный напомнил россиянам о бесплатном лекарственном обеспечении при сахарном диабете, сообщает РИА Новости.
Речь идет обо всех больных с диабетом, независимо от того, имеет человек группу инвалидности или нет. В этом случае поддержку осуществляют согласно федеральному закону «О государственной социальной помощи».
Парламентарий отметил, что лекарственные препараты и средства контроля в этом случае обеспечиваются за счет региональных бюджетов.
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