В День народного единства волонтеры передали ветеранам Пскова подарки и медицинские маски

22:00, 04 ноября 2021, ПАИ

Активисты волонтерского центра «Единой России» в Псковской области оказывают помощь людям из «группы риска» в период пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Адресная поддержка оказывается пожилым жителям региона по инициативе депутатов Государственной Думы Александра Козловского и Александра Борисова, депутатов регионального и муниципального парламентов.

В День народного единства партийцы поздравили ветеранов Пскова с праздником и вручили им небольшие подарки, а также средства индивидуальной защиты.

Кроме того, добровольцы передали подарки в Псковский городской Совет ветеранов, а также поздравили Почетного гражданина города Пскова Николая Федотова.

«Большущее спасибо за поздравление и внимание. Очень приятно получить подарки в праздник, тем более, что я сегодня один, родные уехали», – поделился впечатлениями Николай Федотов.

Отметим, Николай Дмитриевич Федотов родился 14 января 1938 года. За заслуги и вклад в развитие Пскова ему присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова». За заслуги в области строительства и многолетний, добросовестный труд он удостоен почетного звания «Заслуженный строитель РСФСР», награжден медалью «Ветеран труда СССР», юбилейными и памятными медалями, среди которых «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Непокоренные» – за стойкость и верность Родине, пострадавшему в годы войны 1941-1945 гг; а также медалью «За заслуги перед Псковом».