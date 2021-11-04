Пешехода сбили в Псковском районе

22:08, 04 ноября 2021, ПАИ

В деревне Родина на улица Мира,33 водитель автомобиля марки Газель совершил наезд на 27-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».



Медицинскую помощь пострадавшему бригада скорой помощи оказала на месте, от госпитализации отказался.



На месте происшествия работали аварийно-спасательная служба, сотрудники ДПС, бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.