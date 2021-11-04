Авиакомпания Iberia провела первый полет на биотопливе, произведенном из отходов
Авиакомпания Iberia и нефтегазовая Repsol провели первый полет на биотопливе, произведенном в Испании из отходов, пишет ТАСС.
Лайнер произвел полет по маршруту Мадрид – Бильбао. Рейс был выполнен на Airbus A320neo.
Отмечается, что выполненный полет с низким уровнем выбросов углекислого газа является еще одним шагом к декарбонизации авиационного сектора благодаря использованию биотоплива и повышению энергоэффективности. Он привел к сокращению выбросов CO2 в атмосферу на 1,4 тонны.
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