Авиакомпания Iberia провела первый полет на биотопливе, произведенном из отходов

22:38, 04 ноября 2021, ПАИ

Авиакомпания Iberia и нефтегазовая Repsol провели первый полет на биотопливе, произведенном в Испании из отходов, пишет ТАСС.

Лайнер произвел полет по маршруту Мадрид – Бильбао. Рейс был выполнен на Airbus A320neo.

Отмечается, что выполненный полет с низким уровнем выбросов углекислого газа является еще одним шагом к декарбонизации авиационного сектора благодаря использованию биотоплива и повышению энергоэффективности. Он привел к сокращению выбросов CO2 в атмосферу на 1,4 тонны.