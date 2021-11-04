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Общество

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары достигли максимального уровня с июля 2011 года

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары в октябре выросли на 3% по сравнению с сентябрем, достигнув максимально зафиксированного уровня с июля 2011 года.

Такие данные привела Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) на основе индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия.

Отмечается, что на 3% вырос индекс цен на зерновые на фоне уменьшения запасов из-за снижения урожаев в основных странах-экспортерах, включая Канаду, Россию и США.

Индекс продовольственных цен ФАО растет на протяжении более года. В июне и июле было зафиксировано первое снижение за 12 месяцев, но в августе вернулась тенденция роста, которая удерживается третий месяц подряд.

Специалисты ФАО пояснили, что цены формируются исходя из соотношения предложения и спроса, который начал расти после сокращения с началом пандемии.

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Мировые цены на продовольственные сырьевые товары достигли максимального уровня с июля 2011 года
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