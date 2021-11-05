Представители Росздравнадзора посетили Псковскую область

10:00, 05 ноября 2021, ПАИ

Представители Росздравнадзора работали в Псковской области в четверг, 4 ноября. В частности, они побывали в Псковской областной инфекционной больнице, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В визите принимают участие заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина Серегина и заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.

В Пскове представители Росздравнадзора осмотрели детский и взрослый корпуса инфекционки, прошли в «красную зону» и пообщались с коллективом учреждения.

Отметим, сотрудники ведомства выехали в регионы по поручению Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко для организации методической и практической поддержки системы здравоохранения и медиков субъектов.