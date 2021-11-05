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Общество

Главный инфекционист РФ рассказал о целях визита в Псковскую область

Фото: ПАИ.

Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов рассказал Псковскому агентству информации о целях визита в Псковскую область.

Он отметил, что представители Росздравнадзора приехали в регион для оказания организационно-методической помощи здравоохранению Псковской области.

«В первую очередь, естественно, с точки зрения оказания помощи пациентам с COVID-19. Мы планируем посмотреть все этапы этой помощи – и амбулаторный, и стационарный, и скорую медицинскую помощь», – поделился Владимир Чуланов.

По его словам, это нужно для того, чтобы оценить, насколько оптимально настроена система здравоохранения с точки зрения своевременности, полноты оказания помощи, правильности соблюдения рекомендаций о профилактике, диагностике и лечении COVID-19, которые разработаны Министерством здравоохранения РФ. 

Фото: ПАИ.

В Псковской областной инфекционной больнице специалисты осмотрели отделение реанимации, интенсивной терапии, обычное отделение, поработали с историями болезни с целью посмотреть, как ведётся медицинская документация, оценить этапность оказания помощи и другие медицинские аспекты. 

Напомним, 4 ноября в Псковской области работали представители Росздравнадзора. Сотрудники ведомства выехали в регионы по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко для организации методической и практической поддержки систем здравоохранения и медиков субъектов.

Ранее ПАИ сообщало о визите представителей Росздравнадзора в Псковскую областную инфекционную больницу.

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