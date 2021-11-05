Артиллерийские снаряды найдены в Палкинском районе
Шесть артиллерийских снарядов обнаружили в лесу возле деревни Оленино Палкинского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».
Спасатели, прибывшие в лесной массив 4 ноября, идентифицировали среди найденных боеприпасов снаряды времён Великой Отечественной войны. Зафиксированы два снаряда калибра 76 миллиметров, два снаряда калибра 152 миллиметра и два снаряда РГ-42. Кроме того, обнаружено восемь миномётных мин калибра 82 миллиметра.
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