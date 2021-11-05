Артиллерийские снаряды найдены в Палкинском районе

10:30, 05 ноября 2021, ПАИ

Шесть артиллерийских снарядов обнаружили в лесу возле деревни Оленино Палкинского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

Спасатели, прибывшие в лесной массив 4 ноября, идентифицировали среди найденных боеприпасов снаряды времён Великой Отечественной войны. Зафиксированы два снаряда калибра 76 миллиметров, два снаряда калибра 152 миллиметра и два снаряда РГ-42. Кроме того, обнаружено восемь миномётных мин калибра 82 миллиметра.

