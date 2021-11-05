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Общество

Более четырёхсот происшествий с участием электросамокатов зафиксировано в России в 2021 году

Фото с сайта pixabay.com.

За девять месяцев 2021 года в России зарегистрировано более четырёхсот происшествий с участием электросамокатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД. 

416 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, произошло в России в 2021 году. Данный показатель на 51,27 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

По данным ведомства, всего с начала года в ДТП с электросамокатами погибло десять человек, ещё 438 пострадали.

В настоящее время статус средств индивидуальной мобильности, в число которых входят электросамокаты, не определён. Разработкой соответствующего проекта постановления правительства занимается Минтранс РФ. 

В сентябре ведомство представило финальную редакцию поправок к ПДД для данных средств передвижения. Средства индивидуальной мобильности выделяются в отдельную категорию транспортных средств, для которых приоритетным является передвижение в велоинфраструктуре. Предложено ограничение и по весу: при передвижении по тротуару и в пешеходной зоне рекомендовано не более 35 кг.
 

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