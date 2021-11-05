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Общество

Мошенники начали оформлять кредиты на пользователей сервисов объявлений

Фото с сайта pixabay.com.

Мошенникам удаётся в два этапа обманывать пользователей бесплатных сервисов объявлений, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Виктора Чебышева.

Злоумышленники сначала выманивают деньги под различными предлогами, а затем оформляют кредит с помощью СМС-бомберов – многочисленных сообщений, по словам эксперта «Лаборатории Касперского».

«Злоумышленники используют сервис объявлений для получения базы активных телефонных номеров абонентов сотовых сетей. Первым этапом мошенники под видом заказа товара через доставку уговаривают жертву ввести данные банковской карты и провести платёж на произвольную сумму якобы для проверки, что это действительно карта продавца и на неё можно переводить деньги», — рассказал Виктор Чебышев.

После пользователю сообщают, что платеж не прошёл, и просят повторить его несколько раз. 

Если первый этап мошенничества увенчался успехом, номер пользователя попадает в их «белый список», и его атакуют снова, пояснил эксперт.

Злоумышленники пытаются авторизоваться с этого номера на всех площадках, доступ в которые возможен по номеру телефона. Жертва получает множество сообщений, что затрудняет работу с техникой. Атака может длиться долго. После неё злоумышленники звонят, чтобы выманить скриншоты пришедших сообщений, в том числе с кодом доступа на сайт микрофинансовой организации. 

Так жертва рискует получить на своё имя и кредит, ведь номера телефона бывает достаточно для оформления микрозайма.

«В этом случае реальные деньги от МФО уходят на карту мошенников, а пользователь остаётся с оформленным долгом», — рассказал Чебышев.

В подобной ситуации эксперт рекомендует сохранять спокойствие, не отвечать на звонки с незнакомых номеров и никому ничего не отправлять.
 

 

 

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