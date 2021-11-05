Гайки не закручены. Главные события глазами экспертов. Октябрь 2021

11:43, 05 ноября 2021, ПАИ

После активного в плане общественно-политических событий сентября октябрь стал относительно спокойным, даже рутинным месяцем. Псковская область вместе со всей страной выдохнула после выборов — и о себе во всей своей красе напомнил коронавирус. Так и просится добавить слово «внезапно», уж больно хорошо многие о нём позабыли. И вот уже снова ковид активно влияет и на политическую, и на экономическую повестку региона.

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты — представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводится средний балл, на его основе формируется рейтинг «Топ-10 событий месяца».

Топ-5

5-е место. В медучреждениях региона произошли кадровые перестановки

Так совпало и так случилось, что в региональных медучреждениях прошло сразу нескольких кадровых изменений. Будь это только в одном из них, вероятно, это привлекло бы меньшее внимание экспертов.

Новый главный врач появился в Псковском перинатальном центре. Им стал Николай Красиков, которого региональный комитет по здравоохранению «схантил» в Московской области. Перинаталка — чувствительное место областного здрава. Не потому, что проблемно, а потому, что клиенты роддома — особые, требующие нежного подхода, если хотите, без цинизма, который присущ в целом всей сфере здравоохранения.

Ещё в одном лечебном учреждении, другого профиля, но тоже с особыми клиентами, также сменился руководитель: в Псковской психиатрической больнице (в народе — Богданово) главврачом стал Михаил Миронов. Он тоже был призван из-за пределов Псковской области — из Рязанской губернии.

И наконец, для усиления в Псковскую городскую поликлинику с формулировкой в должности «оперативный управляющий» была направлена зампред облздрава Анна Митюшкина.

Речь идёт о точечной настройке работы названных учреждений. На каждое из них есть постоянные жалобы. «Понятно, что главврачи на раз-два не решат вопрос нехватки врачей, из-под земли их не достать. Но, например, вопросы банальной логистики и бюрократии, отношения к пациентам решить в их силах», — считает один из экспертов.

4-е место. Новым руководителем Псково-Изборского музея-заповедника стала Светлана Мельникова

Александр Голышев провёл большую работу в части образования объединённого музея-заповедника и передачи его на федеральный уровень. И кто бы как к нему ни относился, но стоит ему сказать спасибо за большую проделанную работу.

Впрочем, очевидно было, что новый федеральный статус потребует и, скажем так, фигуры федеральной.

Светлана Мельникова была директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника, а также возглавляла уникальный Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».

В Пскове Светлана Мельникова попала, что называется, с корабля на бал: сразу начала со знакомства с коллегами и немаленьким музейным комплексом. Задач, которые ей предстоит решить, немало. Например, довести до ума реставрацию Поганкиных палат и картинной галереи Фан-дер-Флита, сделать так, чтобы Псковский кремль оживился с точки зрения предложений для туристов, вытащить из запасников музеев уникальные коллекции, заполнить специалистами открытые вакансии и, наконец, положить конец подковёрным войнушкам внутри музея.

«На одни коллекции из сокровищниц Псковского музея, которые томятся в запасниках, можно привезти десятки тысяч туристов. Но музейным менеджментом Пскова за пределами области надо уметь заниматься. Надеюсь, новому директору это удастся», — сказал один из экспертов ПАИ.

3-е место. Губернатор Михаил Ведерников провёл прямую линию с редакторами районных газет Псковской области

Глава региона продолжает регулярное общение с медиа. Но если региональные СМИ особого дефицита в обратной связи с Михаилом Ведерниковым не испытывают, то муниципальные издания… тем более.

После включения районных газет в государственный медиахолдинг пресс-конференции с редакторами районок стали проводиться на регулярной основе. В этот раз из-за коронавирусных ограничений встреча проходила в дистанционном формате и длилась без малого два с половиной часа. Практически каждое муниципальное издание задало вопрос. Для региональных властей общение с районными журналистами — это прекрасный канал обратной связи о происходящем в муниципалитетах, а потому большое значение имели и те вопросы, которые озвучены не были (не хватило времени), но Михаил Ведерников их свод получил.

«Жителям районов важно, что их вопросы обсуждаются на уровне главы региона. Но давайте не будем заблуждаться, им недостаточно, чтобы вопрос был просто задан и на него был получен устный ответ. Жителям важно, чтобы на озвученные проблемные ситуации наступала молниеносная реакция и происходили перемены. Если Михаил Ведерников ведёт каждую такую историю вопроса до его решения — это большой ему плюс», — отмечает один из экспертов.

2-е место. Конкурс на пост главы администрации Пскова. Перенос голосования за кандидатов на сессии Псковской гордумы

Как мы отмечали в начале обзора, эпидемиологическая ситуация оказывает влияние и на общественно-политические процессы. Так, жертвой коронавирусных ограничений стала сессия Псковской гордумы, на которой депутаты должны были поставить точку в конкурсе на определение главы городской администрации. Однако по предписанию главного санитарного врача области Александра Нестерука сессия была проведена в онлайн-режиме, а голосование, которое должно быть обязательно тайным и очным, перенесено на одну из следующих сессий.

На этот счёт тут же появились свои конспирологические теории, комментировать которые не будем, но отметим, что на управление муниципалитетом непоставленная точка в вопросе о сити-менеджере никак не повлияла. И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин уже четвёртый месяц руководит исполнительной городской властью, попутно осваивая новые формы обратной связи с горожанами. Он первым из градоначальников начал вести стримы в Instagram, там же сразу отвечая на вопросы жителей Пскова. В недавнем эфире нового проекта ПАИ «Псковский телеграм Online» Борис Елкин за кадром даже потроллил ведущих за необходимость выходить в прямой эфир с помощью громоздких камер, в то время как ему достаточно только мобильного телефона.

Новый елкинский формат прямой связи с горожанами, считают эксперты, приживётся. «Прекрасная работа на узнавание, с одной стороны, и возможность с ходу получить обратную связь и дать оперативные поручения — с другой», — говорит один из экспертов ПАИ.

Возвращаясь непосредственно к конкурсу на замещение должности главы администрации Пскова, отметим, что желание разгребать городские проблемы и регулярно, как выразился один из наших экспертов, «получать люлей и от псковичей, и от губернатора», почти ни у кого не возникло. Помимо Бориса Елкина, на участие в конкурсе заявились ещё два кандидата, один из которых, Сергей Фёдоров, директор МКУ Пскова «Специализированная служба», не прошёл, так как не предоставил полного пакета документов, а второй, первый замдиректора ГКУ ПО «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области» Иван Родионов, на собеседовании с членами конкурсной комиссии набрал только 19 из 30 баллов. У Бориса Елкина оказало 30 из 30 возможных.

Последствия конкурса, когда он наконец состоится, очевидны. Кто бы ни стал победителем, у нового главы администрации появится возможность сформировать новую команду, заполнить (а это непросто) открытые вакансии, отладить работу муниципальной исполнительной власти под себя. Наконец, глава администрации Пскова — одна из ключевых фигур на общественно-политической доске области, кто бы что ни говорил о том, что сити-менеджер — это только хозяйственные функции.

1-е место. Ужесточение антикоронавирусных мер. Четвёртая волна ковида в Псковской области

Очередная волна коронавируса действительно захлестнула регион. Высоту набирать она стала ещё в сентябре, а вот в октябре приобрела устрашающие силу и мощь.

Если вспомнить, как всё начиналось весной 2020 года, когда речь шла о десятках заражённых в день, но и тогда нас всех накрывала чуть ли ни паника, и сравнить с тем, что происходит сейчас с сотнями заболевших ежесуточно, то диву можно даться, насколько легкомысленно мы стали относиться к пандемии коронавируса.

Возвращение части ограничений и введение режима QR-кодов (справок о вакцинации или перенесённом заболевании) выглядят, давайте признаем, как мягкая мера. Роспотребнадзор и региональные власти пока довольно лояльны в своих действиях, если сравнивать с тем, какие меры принимались весной-летом прошлого года.

Однако запас для закрутки гаек ещё большой: в этом можно убедиться на примере Новгородской области, где режим нерабочих дней вводится уже до середины ноября с частичным локдауном.

Вариант, что Псковскую область пронесёт, на самом деле один, и он не нов: если вакцинацию наконец сделают 80 % взрослого населения. Однако достигнуть этого объективно становится всё сложнее: слишком много рисков на фоне вхождения в сезон респираторных заболеваний.

Топ-10

Место

Событие

Средний балл по оценкам экспертов

1

Ужесточение антикоронавирусных мер. Четвёртая волна ковида в Псковской области

9,6

2

Конкурс на пост главы администрации Пскова. Перенос голосования за кандидатов на сессии Псковской гордумы

8

3

Михаил Ведерников провёл прямую линию с редакторами районных газет Псковской области

7,6

4

Новым руководителем Псково-Изборского музея-заповедника стала Светлана Мельникова

7

5

В медучреждениях региона произошли кадровые перестановки: назначены новые главврачи Перинатального центра Пскова и Псковской областной психиатрической больницы

6,4

6

Начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов ушёл в отставку

6,2

7

Всероссийская перепись населения проходит на территории региона

5

8

Депутаты областного Собрания сократили численность Молодёжного парламента до 26 человек и объявили о формировании его нового состава

4,2

9

В отставку ушёл председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников

4

10

Новый санитарный вертолёт «Ансат» приступил к работе в Псковской области

3,6