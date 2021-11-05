Видеоэкскурсии по Псковскому музею появились в Сети в рамках акции «Ночь искусств – 2021»

12:17, 05 ноября 2021, ПАИ

Видеозаписи экскурсий и мастер-классов по экспозиции Псковского музея-заповедника, выложенные в Сеть в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств – 2021», доступны для просмотра в группах учреждения в социальных сетях.

4 ноября Псковский музей-заповедник принял участие во Всероссийской акции «Ночь искусств – 2021», посвящённой традициям, культуре и искусству народов России. Акция прошла в онлайн-формате.

Музей разместил в группе в социальной сети видео о выставке «Хранительница Пскова», посвящённой 110-летнему юбилею со дня основания Анастасиевской часовни. Её называют уникальной.

Видеоэкскурсия позволяет познакомиться с малоизвестными страницами жизни и деятельности Николая Рериха, связанными с Псковским краем, узнать о творческом союзе двух прославленных мастеров – А. В. Щусева и Н. К. Рериха, увидеть исторические фотографии часовни, редкие архивные документы, старинные иконы Св. Анастасии и другие экспонаты из фондов Псково-Изборского музея-заповедника и частных архивов.

Окунуться в мир живописного декоративно-прикладного искусства, атмосферу русской красоты, добрых традиций и отличного настроения предлагает музей, приглашая к просмотру сюжета о жемчуге.

«Вы также увидите поистине уникальные кадры с людьми, которые сохранили технику создания жемчужных украшений, будто сошедших с тех самых картин», — говорится в сообщении.

Заключительная часть видео снята в интерьерах Псковского музея. Она позволяет ознакомиться и с использованием жемчуга в местном народном костюме, и с фольклорными песнями в исполнении героинь ролика.

Третье видео музея отразило содержание цикла мастер-классов, которые прошли в Палатах Постникова в рамках выставки «АРТРУСТ – современное церковное искусство». Авторы ролика предлагают зрителю понаблюдать за работой мастеров фрески, иконы, золочения и витражной техники.

Четвёртой записью, доступной для просмотра по итогам «Ночи искусств», стал мини-фильм о фресках Мирожского монастыря.

