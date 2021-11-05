Усиление ветра прогнозируют сегодня в Псковской области
В Псковской области ожидается повышение ветра сегодня, 5 ноября. Об этом сообщает Росгидрометцентр.
Росгидрометцентр предупреждает о том, что вечером в регионе местами возможен порывистый ветер, увеличение его скорости прогнозируют с 17:00 до 22:00.
По данным Главного управления МЧС России по Псковской области, завтра скорость ветра юго-западного и западного направлений будет находиться в пределах 9-14 м/с.
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