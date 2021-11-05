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Итоги опроса: больше половины пользователей сайта ПАИ проводят нерабочие дни дома

Нерабочие дни, объявленные президентом России, подходят к концу. Регионы могут продлить каникулы, если этого требует эпидемиологическая обстановка. Как именно решили провести уходящее нерабочее время наши читатели, показали результаты пользовательского опроса. 

Чуть больше 51 % респондентов предпочли находиться дома и избегать контактов. 9 % уехали на дачу. Почти 4 % отправились за границу. Около 2 % отправились в другие регионы повидать родных и встретиться с друзьями. Все остальные участники опроса (34 %) остались в рабочем кресле: работа не позволяет уйти на выходные.

Согласно данным ВЦИОМ, абсолютное большинство россиян (97 %) информированы о введении нерабочих дней для всей страны с целью снижения темпов роста заболеваемости коронавирусом, 3 % опрошенных не слышали об этом.

Половина наших сограждан (53 %) считают упомянутую меру необходимой (70 % среди 18-24-летних, 48 % среди мужчин против 58 % среди женщин), 40 % не видят в ней необходимости (51 % среди 25-34-летних).

72 % наших сограждан проведут дни с 30 октября по 7 ноября дома, каждый четвёртый (25 %) будет работать, 9 % проведут это время на даче, 2 % — в другом регионе России, а 1 % — в другом населённом пункте своего региона.

По мнению россиян, для улучшения эпидемиологической ситуации и снижения угрозы распространения коронавируса в их регионе необходимо принять следующие дополнительные меры: усилить пропаганду вакцинации и сделать её обязательной (16 %), повысить уровень медицины (9 %), усилить масочный режим (8 %), а также ввести ограничения, карантин, локдаун, увеличить количество выходных (7 %) и закрыть границы (5 %).

Эксперты рекомендуют не выбиваться из рабочего ритма. Нарушение циркадных ритмов может привести к серьёзным проблемам со здоровьем: к сердечно-сосудистым заболеваниям, проблемам с лишним весом, к диабету и гипертонии. Во время нерабочих дней предлагают сохранять стабильный режим, ложиться и просыпайться в одно и то же время — так будет легче войти в рабочий график после выходных. Избегать суеты, спешки, шумных компаний. Не забывать про активность. Используйте образовавшееся время для активности: гуляйте в лесу, наслаждайтесь природой, дышите свежим воздухом.

Если совсем не знаете, чем себя занять, воспользуйтесь нашим гайдом, который мы публиковали во времена первых нерабочих дней: почитать можно тут и тут.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто — достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.

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