В Петербурге решили не продлевать нерабочие дни

19:51, 05 ноября 2021, ПАИ

Власти Санкт-Петербурга решили не продлевать режим нерабочих дней в регионе после 7 ноября, сообщается на официальном сайте городской администрации.

«По окончании периода нерабочих дней, объявленных президентом РФ с 30 октября по 7 ноября, в Петербурге начинается стандартная рабочая неделя. Меры дополнительного регулирования, предписанные постановлением правительства Санкт‑Петербурга № 121, сохраняются», – говорится в публикации.

При этом организации общепита, концертные залы, кинотеатры, а также прочие учреждения развлекательного характера (в том числе катки, зоопарки, цирки) будут работать только до 23:00.

Кроме того, с 15 ноября QR-код нужно будет предъявлять при входе в бассейн или фитнес-зал, развлекательное заведение или на торжественную церемонию регистрации брака в ЗАГС. С 1 декабря QR-код нужно будет предъявить на входе в заведения общепита и магазины, исключая продуктовые.

Нововведение не распространяется на аптеки, автозаправки, продовольственные магазины и магазины, продающие товары первой необходимости.