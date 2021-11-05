31 противопожарный рейд провели сотрудники МЧС в Псковской области 5 ноября
5 ноября сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области провели 31 противопожарный рейд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Сегодня в рейдах участвовали 45 сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Рейды прошли в 37 населённых пунктах Псковской области.
В ходе рейдов сотрудники МЧС проинструктировали 392 человека разных возрастных групп, в том числе и детей. Совместно с представителями органов внутренних дел они распространили 497 листовок по вопросам пожарной безопасности в быту.
Гражданам также разъяснили причины возникновения пожаров, произошедших в Псковской области, а также способы их предотвращения.
Комментарии: 0 Обсудить >>>