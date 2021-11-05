В России одобрили упрощение процедуры получения ИНН

21:19, 05 ноября 2021, ПАИ

Правительство России одобрило упрощение процедуры получения ИНН. Это позволит подавать заявления о постановке на учёт в налоговом органе через электронный портал, сообщается на сайте кабинета министров.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 84 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», – говорится в сообщении.

По словам председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учёт в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. Это решение будет удобно для иностранцев, которые приезжают на работу в Россию, поскольку можно будет заранее начать оформление документов, уточнил премьер-министр.