Более 226 млн человек в мире вылечились от коронавируса

21:59, 05 ноября 2021, ПАИ

По состоянию на вечер 5 ноября в мире зарегистрировано 249 722 544 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 050 695 человек. Количество выздоровевших – 226 095 837.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 47 234 987. В этой стране от коронавируса умерло 773 416 человек, выздоровело – 37 230 636.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 8 714 595 человек, 7 505 971 пациент выздоровел, 244 447 – умерло