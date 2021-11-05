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Спорт

Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы по плаванию в Казани

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Россиянка Анастасия Кирпичникова заняла первое место на дистанции 1500 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани, сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсменка финишировала с результатом 15 минут 18,3 секунды. Второй пришла итальянка Симона Квадарелла (15.34,16), третьей – её соотечественница Мартина Рита Караминьоли (15.37,33).

На счету 21-летней Кирпичниковой две серебряные и одна бронзовая награды чемпионатов Европы.

Сборная России в настоящее время возглавляет медальный зачёт, завоевав восемь золотых и по четыре серебряные и бронзовые награды.

 

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