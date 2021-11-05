Диетолог назвала четыре самых полезных сухофрукта
Диетолог Людмила Микитюк назвала четыре самых полезных сухофрукта, сообщает РИА «Новости».
«Самые распространенные и наиболее полезные сухофрукты – изюм, курага, финики, чернослив. Они очень питательны. В них в три раза больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в свежих фруктах», – отметила она.
Специалист подчеркнула, что сухофрукты способны восполнить большое количество рекомендуемой суточной нормы полезных веществ. Так, изюм богат такими веществами, как калий и витамины группы В. Данный продукт способствует снижению артериального давления, снижению воспалительного процесса в организме.
К числу наиболее полезных сухофруктов диетолог отнесла также финики, содержащие железо, калий и клетчатку. Эти плоды обладают ярко выраженным антиоксидантным эффектом.
«Курага – профилактика заболеваний глаз. Богата клетчаткой, калием, витаминами А и С. Может обеспечить 47% суточной нормы витамина А, а это полезно для нашей кожи и глаз», – добавила эксперт.
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