Три человека погибли в ДТП в Пскове

23:26, 05 ноября 2021, ПАИ

Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Пскове, сообщается в Telegram канале «Псковская сводка».

На повороте с Рижского проспекта в деревню Родина произошло столкновение автомобиля «Лада Гранта» и микроавтобуса «Фольксваген».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















В результате ДТП два человека из «Лады» погибли на месте. Ещё одна женщина, которая вылетела из автомобиля, скончалась в карете скорой помощи.

Остальным пострадавшим оказывается помощь на месте и решается вопрос о госпитализации.

На месте происшествия находятся ГИБДД, сотрудники аварийно-спасательной службы, бригада скорой помощи и сотрудники Следственного комитета. Обстоятельства произошедшего выясняются.