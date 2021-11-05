Три человека погибли в ДТП в Пскове
Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Пскове, сообщается в Telegram канале «Псковская сводка».
На повороте с Рижского проспекта в деревню Родина произошло столкновение автомобиля «Лада Гранта» и микроавтобуса «Фольксваген».
В результате ДТП два человека из «Лады» погибли на месте. Ещё одна женщина, которая вылетела из автомобиля, скончалась в карете скорой помощи.
Остальным пострадавшим оказывается помощь на месте и решается вопрос о госпитализации.
На месте происшествия находятся ГИБДД, сотрудники аварийно-спасательной службы, бригада скорой помощи и сотрудники Следственного комитета. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как предпочитаете экономить на покупках?
05 ноября 2021
Более четырёхсот происшествий с участием электросамокатов зафиксировано в России в 2021 году