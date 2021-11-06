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Общество

День мужчин отмечают сегодня в мире

Сегодня отмечается Всемирный день мужчин. Как пишет портал calend.ru, праздник учреждён по инициативе экс-президента СССР Михаила Горбачёва в 2000 году. Мировая общественность стала отмечать праздник ежегодно в первую субботу ноября.

Предложение бывшего президента СССР поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций. С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя и не утверждён официально.

В этот день всё внимание направлено исключительно на представителей сильной половины человечества. А в качестве подарков мужчины ждут прежде всего женского внимания.

Существует ещё и Международный мужской день, отмечаемый ежегодно 19 ноября. Этот день был впервые отмечен 19 ноября 1999 года в Тринидаде и Тобаго, и с тех пор его празднуют также в более чем 60 странах мира.

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